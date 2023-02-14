Как быстро и просто отбелить пластик пастой и мылом: микроволновки, чайники, стиральные машинки

Большинство домашней техники делается из белого пластика, который, увы, со временем желтеет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Вернуть ему прежнюю белизну можно простым и действенным методом, имея под рукой зубную пасту и мыло.
Натираем хозяйственное мыло при помощи мелкой терки. Заливаем его небольшим количеством теплой воды, размешиваем до консистенции густых сливок.
Наносим раствор на пожелтевший участок пластика. Берем тюбик с пастой и выдавливаем сверху полоску длиной примерно в 10 см. Губкой смешиваем пасту и раствор мыла в кашицу и равномерно распределяем по поверхности.
Оставляем на 15–20 минут. Далее чистим загрязнения губкой и вытираем остатки средства тряпкой.
Источник: lifehacker.ru.