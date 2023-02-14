Как быстро и просто отбелить пластик пастой и мылом: микроволновки, чайники, стиральные машинки

Натираем хозяйственное мыло при помощи мелкой терки. Заливаем его небольшим количеством теплой воды, размешиваем до консистенции густых сливок.

Наносим раствор на пожелтевший участок пластика. Берем тюбик с пастой и выдавливаем сверху полоску длиной примерно в 10 см. Губкой смешиваем пасту и раствор мыла в кашицу и равномерно распределяем по поверхности.

Оставляем на 15–20 минут. Далее чистим загрязнения губкой и вытираем остатки средства тряпкой.

Источник: lifehacker.ru.