Эксперты назвали лучший шоколад: вкусный, с хорошим составом, продается в России недорого

Эксперты «МаркиКачества» определили лучший шоколад в различных его подвидах. Они оценивали качество, вкус, разнообразие ассортимента и упаковку продукта.
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Лучшим горьким шоколадом они назвали швейцарский Lindt с 99% какао. Лучшим темным шоколадом – Ritter Sport производства Германии.
Лучшая марка молочного шоколада – Milka, которая тоже производится в Германии. Лучший пористый шоколад – «Воздушный», выпускаемый российским концерном Kraft Foods.
Источник: markakachestva.ru.