Эксперты назвали лучший шоколад: вкусный, с хорошим составом, продается в России и стоит недорого

Эксперты назвали лучший шоколад: вкусный, с хорошим составом, продается в России недорого

Шоколад. Фото: Global Look Press

Исследовали разные наименования и виды продукта.

Эксперты «МаркиКачества» определили лучший шоколад в различных его подвидах. Они оценивали качество, вкус, разнообразие ассортимента и упаковку продукта.

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Лучшим горьким шоколадом они назвали швейцарский Lindt с 99% какао. Лучшим темным шоколадом — Ritter Sport производства Германии.

Лучшая марка молочного шоколада — Milka, которая тоже производится в Германии. Лучший пористый шоколад — «Воздушный», выпускаемый российским концерном Kraft Foods.

Источник: markakachestva.ru.

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