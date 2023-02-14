Эти цифры добьют любого: озвучен реальный курс доллара на ближайшее будущее – даже не думали

Доллар устроил неожиданный выпад в феврале, взлетев на торгах и достигнув цифры более чем в 73 рубля.
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Однако эксперты уверяют, эта и без того болезненная цифра далеко не последняя. Американская валюта будет и дальше дорожать.
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин полагает, что курс доллара во втором полугодии может достигнуть на торгах диапазона в 75-80 рублей!
Такого взлета от него мало кто ожидал, эти огромные цифры могут добить даже бывалых.
Источник: primpress.ru.