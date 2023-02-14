Эти цифры добьют любого: озвучен реальный курс доллара на ближайшее будущее – даже не думали

Эти цифры добьют любого: озвучен реальный курс доллара на ближайшее будущее – даже не думали

Доллары. Фото: Global Look Press

Они кажутся нереальными, но придется с ними смириться.

Доллар устроил неожиданный выпад в феврале, взлетев на торгах и достигнув цифры более чем в 73 рубля.

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Однако эксперты уверяют, эта и без того болезненная цифра далеко не последняя. Американская валюта будет и дальше дорожать.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин полагает, что курс доллара во втором полугодии может достигнуть на торгах диапазона в 75-80 рублей!

Такого взлета от него мало кто ожидал, эти огромные цифры могут добить даже бывалых.

Источник: primpress.ru.

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