Эти цифры добьют любого: озвучен реальный курс доллара на ближайшее будущее – даже не думали

Доллар устроил неожиданный выпад в феврале, взлетев на торгах и достигнув цифры более чем в 73 рубля.

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Однако эксперты уверяют, эта и без того болезненная цифра далеко не последняя. Американская валюта будет и дальше дорожать.