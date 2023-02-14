Должников оставят без машины: с 15 февраля ГИБДД начнет отбирать автомобили у водителей

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Как оказалось, сотрудники дорожной полиции будут находит тех водителей, кто уже успел накопить достаточно внушительную сумму долгов. Примечательно, что в таком случает они имеют право изъять машину у нарушителя и поместить ее на специальную стоянку.

Более того, машина будет находиться на стоянке до тех пор, пока должник не разберется со своими штрафами и другими выплатами. А если погасить долги окажется невозможным, то автомобиль может быть выставлен на аукцион и продан, а вырученные средства направят на оплату задолженностей.

Напомним, что при сумме долгов более чем в десять тысяч рублей, гражданину ограничено право на выезд из России, пишет PRIMPRESS.