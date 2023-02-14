Придется раскошелиться: в России резко подорожала красная икра

В России на столе обычно можно увидеть не только пельмени и борщ. Принято угощать гостей, особенно на праздники, красной икрой. Однако теперь не все смогут себе позволить этот деликатес. Даже на Масленицу приготовить блины с красной икрой будет дороговато. А все дело в том, что накануне праздника резко подорожала красная икра.
Отмечается, что спрос на деликатес упал, несмотря на то, что существует традиция – есть блины с икрой.
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Эксперты решили провести исследования. Они проанализировали магазины, которые продают икру онлайн, а также традиционные. Специалисты выявили, какую икру предпочитают россияне.
«Сейчас в топ-покупок — красная икра в упаковках по 300 граммов. Чаще всего россияне покупают икру горбуши», — рассказали они изданию РИА Новости.
Также стоит добавить, что за год икра горбуши подорожала на 9%. Теперь она стоит 1103 рубля. А вот покупать ее при этом стали реже на целых 30%.