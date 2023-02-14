Придется раскошелиться: в России резко подорожала красная икра

Отмечается, что спрос на деликатес упал, несмотря на то, что существует традиция – есть блины с икрой.

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Эксперты решили провести исследования. Они проанализировали магазины, которые продают икру онлайн, а также традиционные. Специалисты выявили, какую икру предпочитают россияне.

«Сейчас в топ-покупок — красная икра в упаковках по 300 граммов. Чаще всего россияне покупают икру горбуши», — рассказали они изданию РИА Новости.

Также стоит добавить, что за год икра горбуши подорожала на 9%. Теперь она стоит 1103 рубля. А вот покупать ее при этом стали реже на целых 30%.