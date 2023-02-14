Не упусти шанс: всем владельцам карт «МИР» зачислят по пять тысяч рублей

Отмечается, что нужно выполнить два условия. Для начала следует зарегистрироваться в программе лояльности «Привет, мир». А затем воспользоваться услугами сервиса.Услугу можно выбрать совершенно любую. Даже оплатить картой запчасти или ремонт, пишет PRIMPRESS.

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После того, как владелец картой «МИР» расплатится ей и при этом уже будет зарегистрирован в указанной программе, сразу попадет в список тех, кто получит приятную выплату. Уже через несколько дней на карту вернется кешбэк в размере десяти процентов от стоимости товара или услуги. А максимальный размер бонуса ограничен пятью тысячами рублей.