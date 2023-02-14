Уже в этом месяце: в России с видеосервисов исчезнут «Звездные войны», «Мстители» и «Один дома»

В России с 28 февраля с видеосервисов уберут множество популярных фильмов студии Disney. Это любимые многими киноленты «Титаник», «Звездные войны» и «Мстители», «Один дома».

Кроме того, популярные картины станут недоступны к просмотру в стране.

Так, на сервисе Кинопоиск возле кинолент «Крепкий орешек», «Ночь в музее», «Дедпул», «Тор», «Железный человек», «Капитан Марвел» уже появилась пометка о том, что скоро их нельзя будет посмотреть.