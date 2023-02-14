И в три раза массивнее: ученые обнаружили новую планету размером с Землю

Астрономы сделали удивительное открытие: они обнаружили новую экзопланеты размером с Землю, но в три раза массивнее нее. Объект располагается в 70 световых годах от Солнца.

Изначально кандидат был идентифицирован с помощью космического телескопа НАСА «Кеплер» при наблюдении за транзитным сигналом. Позже его планетарная природа была подтверждена в ходе последующих наблюдений аппарата TESS, сообщается в статье, опубликованной в базе препринтов arXiv.