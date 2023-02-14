И в три раза массивнее: ученые обнаружили новую планету размером с Землю

Земля

Земля. Фото: Global Look Press

K2-415b имеет радиус около 1,015 радиуса Земли.

Астрономы сделали удивительное открытие: они обнаружили новую экзопланеты размером с Землю, но в три раза массивнее нее. Объект располагается в 70 световых годах от Солнца.

Изначально кандидат был идентифицирован с помощью космического телескопа НАСА «Кеплер» при наблюдении за транзитным сигналом. Позже его планетарная природа была подтверждена в ходе последующих наблюдений аппарата TESS, сообщается в статье, опубликованной в базе препринтов arXiv.

 

K2-415b имеет радиус около 1,015 радиуса Земли. Планета обращается вокруг своей родительской звезды каждые 4,018 дня на расстоянии около 0,027 астрономической единицы от нее. 

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Звезда К2-415 является красным карликом и относится к спектральному классу M5V. Ее эффективная температура, характеризующая мощность излучения абсолютно черного тела, составляет 3173 кельвинов. Звезда имеет радиус около 0,2 радиуса Солнца, отметили ученые.

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