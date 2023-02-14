Наставят рога только так: стали известны пять мужских имен, носители которых могут предать любимую

Стало известно о пяти мужских именах, носители которых постоянно «смотрят налево». Эти мужчины могут заводить романы, в частности, на работе. Они никогда не бывают верными.

Одними из главных изменщиков являются Иваны. Да, носители этого имени ценят свои семьи, но вот от интриг на стороне отказаться им крайне сложно. Делать мужчины могут это как из мести своей любимой, так и ради спортивного интереса.

Носители имени Василий нередко бывают галантными. Их действительно любят женщины разных возрастов. Мужчины могут буквально каждой встречной говорить жаркие слова и уверять, что она единственная. Их энергии хватает буквально на всех.

Часто изменяют обладатели имени Андрей. Особенно часто они оказываются в постели с другой, если женщина рядом наносит удары по его самолюбию, пишет издания elle.ru со ссылкой на исследования Бориса Хигира.