Россыпь сочных зернышек: раскрыт способ быстрой чистки граната

Эксперты рассказали, как правильно чистить гранат, чтобы получить россыпь вкусных зернышек без брызжущего во все стороны сока.

Очистить этот необычный плод от кожуры и добраться до ценного содержимого действительно бывает не так уж и просто, пишет портал «Белновости».

Для начала, как объясняют экспертв, при помощи острого ножа нужно срезать верхушку и нижнюю часть граната. Затем сделать несколько вертикальных надрезов. После этого плод стоит опустить в воду и оставить там на 4-5 минут. Далее можно начинать разбирать фрукт на секции и отделять зерна от мембран.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».