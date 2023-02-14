Россыпь сочных зернышек: раскрыт способ быстрой чистки граната

Эксперты рассказали, как правильно чистить гранат, чтобы получить россыпь вкусных зернышек без брызжущего во все стороны сока.
Очистить этот необычный плод от кожуры и добраться до ценного содержимого действительно бывает не так уж и просто, пишет портал «Белновости».
Для начала, как объясняют экспертв, при помощи острого ножа нужно срезать верхушку и нижнюю часть граната. Затем сделать несколько вертикальных надрезов. После этого плод стоит опустить в воду и оставить там на 4-5 минут. Далее можно начинать разбирать фрукт на секции и отделять зерна от мембран.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Потом руками можно собрать всплывшую на поверхность воды кожуру. После чего останется откинуть зернышки на сито и подождать, пока стечет вода.
В конце нужно подсушить зернышки и использовать их по прямому назначению, то есть насладиться вкусным и сочным плодом.