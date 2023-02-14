Россыпь сочных зернышек: раскрыт способ быстрой чистки граната

Гранат

Гранат. Фото: Global Look Press

Добраться до содержимого этого плода, ничего не испачкав, бывает сложно.

Эксперты рассказали, как правильно чистить гранат, чтобы получить россыпь вкусных зернышек без брызжущего во все стороны сока.

Очистить этот необычный плод от кожуры и добраться до ценного содержимого действительно бывает не так уж и просто, пишет портал «Белновости».

Для начала, как объясняют экспертв, при помощи острого ножа нужно срезать верхушку и нижнюю часть граната. Затем сделать несколько вертикальных надрезов. После этого плод стоит опустить в воду и оставить там на 4-5 минут. Далее можно начинать разбирать фрукт на секции и отделять зерна от мембран.

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Потом руками можно собрать всплывшую на поверхность воды кожуру. После чего останется откинуть зернышки на сито и подождать, пока стечет вода.

В конце нужно подсушить зернышки и использовать их по прямому назначению, то есть насладиться вкусным и сочным плодом.

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