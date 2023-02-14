Тает во рту: названа самая вкусная и натуральная «Докторская» колбаса

Итак, одной из лучших была признана «Докторская» колбаса торговой марки «Клинский». Она, как признали специалисты, абсолютно безопасна, хороша на вкус, не содержит консервантов и красителей и других вредных добавок.

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Кроме того, в ней достаточное количество белков и жиров, она хорошо проварена. Фактическая масса нетто соответствует заявленной в маркировке, добавили исследователи.