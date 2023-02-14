Рейтинг составлен: стал известен город-лидер по качеству жизни среди российских регионов

Эксперты назвали город-лидер по качеству жизни среди регионов России. В первой тройке исследователей оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Кроме этого, в топ-10 также вошли Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Самарская область, сообщает РИА Новости.
Как объяснили специалисты, регионы первой двадцатки характеризуются высоким уровнем экономического развития. Помимо этого, в них проживает 48% (70,2 миллиона человек) россиян. Рейтинг строился на основе 67 показателей.
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По результатам исследования, Москва набрала 83 балла, Санкт-Петербург - 82,3, Московская область - 78,2. Как отметили исследователи, данная тройка регионов возглавляет рейтинг в течение многих лет.
В свою очередь, на последних местах в рейтинге оказались Архангельская область, Курганская область, Республика Калмыкия, Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия и Еврейская автономная область.