Рейтинг составлен: стал известен город-лидер по качеству жизни среди российских регионов

Эксперты назвали город-лидер по качеству жизни среди регионов России. В первой тройке исследователей оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Кроме этого, в топ-10 также вошли Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Самарская область, сообщает РИА Новости.

Как объяснили специалисты, регионы первой двадцатки характеризуются высоким уровнем экономического развития. Помимо этого, в них проживает 48% (70,2 миллиона человек) россиян. Рейтинг строился на основе 67 показателей.