«Подводные камни» раскрыты: названы неочевидные опасности зимнего бега

Фитнес-тренер Марина Шляхтина раскрыла россиянам три неочевидных побочных эффекта пробежек зимой. По словам специалиста, основной опасностью, как и любой физической активности в холодное время года, являются травмы.

Так, тренер предупредила, что во время пробежки зимой неподготовленным спортсменам легко поскользнуться на льду и получить серьезную травму. Особенно легко повредить коленные суставы, растянуть сухожилия или связки. В связи с этим Шляхтина посоветовала купить специальные кроссовки для бега в холодное время года, у которых подошва не такая скользкая, как у летних, передает «Лента.ру».

Также высока вероятность переохлаждения из-за промокшей одежды и обуви или холодного ветра. Это, в свою очередь, повышает риск заболеть. Чтобы не допустить этого, нужно с умом подбирать экипировку. В ней не должно быть холодно или жарко. Фитнес-тренер рекомендовала сверху надевать ветрозащитный слой, а под него — термобелье. Шапка и перчатки в такую погоду обязательны.