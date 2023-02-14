«Подводные камни» раскрыты: названы неочевидные опасности зимнего бега

Фитнес-тренер Марина Шляхтина раскрыла россиянам три неочевидных побочных эффекта пробежек зимой. По словам специалиста, основной опасностью, как и любой физической активности в холодное время года, являются травмы.
Так, тренер предупредила, что во время пробежки зимой неподготовленным спортсменам легко поскользнуться на льду и получить серьезную травму. Особенно легко повредить коленные суставы, растянуть сухожилия или связки. В связи с этим Шляхтина посоветовала купить специальные кроссовки для бега в холодное время года, у которых подошва не такая скользкая, как у летних, передает «Лента.ру».
Также высока вероятность переохлаждения из-за промокшей одежды и обуви или холодного ветра. Это, в свою очередь, повышает риск заболеть. Чтобы не допустить этого, нужно с умом подбирать экипировку. В ней не должно быть холодно или жарко. Фитнес-тренер рекомендовала сверху надевать ветрозащитный слой, а под него — термобелье. Шапка и перчатки в такую погоду обязательны.
Также в холодное время года не рекомендованы темповые и интервальные тренировки.
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При быстром беге частота дыхания увеличивается и холодный воздух, не успев согреваться, будет попадать в легкие, что может вызвать их воспаление. Расстояние для пробежки нужно выбирать такое, чтобы человек мог его пробежать, не переходя на шаг.
Марина Шляхтина также рекомендовала перед пробежкой обязательно наносить на кожу лица защитный крем и пользоваться бальзамом для губ.