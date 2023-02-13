Оставила с носом: жена отсудила десятки миллионов рублей у мужа, утаившего выигрыш в лотерею

Жительница китайской провинции Чжэцзян отсудила у своего мужа кругленькую сумму после того, как он выиграл в лотерее 10 миллионов юаней (110,1 миллиона рублей) и не сказал об этом своей благоверной.

Мужчина по фамилии Чжоу сорвал куш. После уплаты налогов размер его выигрыша составил 8,43 миллиона юаней (около 90,9 миллиона рублей). Однако вместо того чтобы поделиться радостной новостью о выигрыше с женой Линь, мужчина решил скрыть от нее полученные деньги.

В день, когда выигрыш перечислили на его банковский счет, он перевел два миллиона юаней (21,5 миллиона рублей) своей старшей сестре. Потом он снял 700 тысяч юаней (7,5 миллиона рублей) со счета и помог бывшей жене купить квартиру, сообщает SCMP.

Спустя некоторое время Линь узнала об обмане, она подала на развод и потребовала разделить общее имущество поровну. При этом хитрая женщина попросила, чтобы суд назначил Чжоу выплатить ей две трети от 2,7 миллиона юаней (29,1 миллиона рублей), которые он скрыл от нее.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».