По словам экспертов, нужно установить минимальные размеры ручного багажа, чтобы авиаторы и пассажиры не конфликтовали при посадке. Отмечается, что когда закон примут, то он коснется всех пассажиров. Соблюдать правила придется и лоукостерам.

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«Планируется пересмотреть федеральные авиационные правила (ФАП) в части нормативов провоза ручной клади. Суть необходимых изменений в том, чтобы обозначить в ФАП единые и понятные для всех измеримые параметры ручной клади. На эти параметры потом смогут ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры», — пояснили в Ространснадзоре.

К слову, на данный момент авиакомпании сами устанавливают размеры ручной клади и порой пассажиры не могут пронести на борт с собой даже рюкзаки и дамские сумки.

По словам председателя Союза пассажиров России Кирилла Янкова, он уверен, что стандартны провоза ручной клади просто необходимы. Он считает, что они должны зависеть от типа воздушного судна, передает «Вечерняя Москва».