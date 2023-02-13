Шевелюра заблестит: раскрыты лучшие маски против секущихся кончиков волос

Специалисты перечислили лучшие маски для волос против секущихся кончиков. В рейтинг попали пять средств, которые были проверены исследователями и сотнями покупателей.

На верхней строчке топа «МаркиКачества» оказалась маска-спрей Revlon Uniq One Flower. Это средство с оптимальным соотношением цены и качества. Данная маска облегчает расчесывание, борется с секущимися кончиками, придает волосам блеск и объем.

На втором месте Kaaral Purify Hydra Deep Nourish Mask. Это средство создано специально для поврежденных и ослабленных локонов. Оно быстро и эффективно запаивает секущиеся кончики.

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