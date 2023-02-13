Шевелюра заблестит: раскрыты лучшие маски против секущихся кончиков волос

Специалисты перечислили лучшие маски для волос против секущихся кончиков. В рейтинг попали пять средств, которые были проверены исследователями и сотнями покупателей.
На верхней строчке топа «МаркиКачества» оказалась маска-спрей Revlon Uniq One Flower. Это средство с оптимальным соотношением цены и качества. Данная маска облегчает расчесывание, борется с секущимися кончиками, придает волосам блеск и объем.
На втором месте Kaaral Purify Hydra Deep Nourish Mask. Это средство создано специально для поврежденных и ослабленных локонов. Оно быстро и эффективно запаивает секущиеся кончики.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Третье место топа заняла маска OLLIN Professional Bionika. Она отлично проникает в самые поврежденные участки волос, разглаживая их пористую структуру.
Также в рейтинг лучших, по мнению специалистов и покупателей, вошли средства Natura Siberica Anti-pollution и Alerana. Лучшее увлажнение волосам дает средство Matrix Biolage Hydrasource. А лучшей маской для окрашенных и поврежденных волос является Estel Curex Color Save.