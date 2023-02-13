Рассчитывайте на повышение: названы профессии, которые будут востребованы в 2023 году

Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в этом году. По словам руководителя кадрового агентства Ташики Юрченко, именно в таких сферах узкие специалисты смогут рассчитывать на повышение оплаты труда.

На данный момент в стране наблюдается повышенный спрос на специалистов, отметила специалист. Также сотрудники могут выбирать, как им работать — удаленно или из офиса. Этот нюанс учитывается работодателями.

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Итак, самыми востребованными окажутся специалисты в таких сферах, как ecommerce, CustDev (тестирование продукта или идей на потенциальных покупателях), рекрутинг (в том числе в IT), IT-сфера, рассказала Юрченко. В этом году на повышение заработной платы могут рассчитывать и различные онлайн-консультанты (от здоровья до юриспруденции), пишет ОСН.