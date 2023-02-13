В феврале деньги не придут: россиян с детьми расстроили неприятным решением

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По данным газеты «Рабочий путь», единовременные выплаты на детей до 17 лет за февраль зачислят в марте.

Ситуацию прояснила управляющий отделением Социального фонда России Наталия Грищенко. Она рассказала, что финансирование выплаты производится в текущем месяце – за предыдущий. Более того, определен единый день выплаты — 3 число каждого месяца.

Однако нужно знать, что существуют исключения:первое пособие, которое выплачивают в течение пяти дней после принятия решения о назначении.