В феврале деньги не придут: россиян с детьми расстроили неприятным решением

В России существуют разные выплаты, в том числе для семей с детьми. Но в феврале россиян расстроили неприятной новостью. Как оказалось, долгожданные выплаты в этом месяце на придут. Однако не стоит переживать, так как деньги переведут, но позже.
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По данным газеты «Рабочий путь», единовременные выплаты на детей до 17 лет за февраль зачислят в марте.
Ситуацию прояснила управляющий отделением Социального фонда России Наталия Грищенко. Она рассказала, что финансирование выплаты производится в текущем месяце – за предыдущий. Более того, определен единый день выплаты — 3 число каждого месяца.
Однако нужно знать, что существуют исключения:первое пособие, которое выплачивают в течение пяти дней после принятия решения о назначении.