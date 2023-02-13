Выплаты увеличат в 20 раз: кто получит приятную денежная прибавку в размере 3000 рублей

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Отмечается, что детям в возрасте 6-8 лет платили всего по 30 рублей, то вскоре они получат выплаты по 600 рублей. Также ребята 9-12 лет будут получать по 1000 рублей, а воспитанники детского дома в возрасте 13-18 лет уже получат по 3000 рублей.

Добавим, что о реализации прав детей-сирот заговорили в ходе заседания президиума правительства Хабаровского края.