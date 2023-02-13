Хождение доллара будет запрещено: озвучена точная дата краха американской валюты — срочно избавиться всем

Американский инвестор и бизнесмен, автор книги-бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предсказал судьбу доллара. По его мнению, американской национальной валюте осталось продержаться в роли лидеров каких-то пару лет. После этого ее ждет гигантский крах и, скорее всего, запрет на хождение в других странах.

Вера в доллар США, по словам Роберта Кийосаки, как главную резервную валюту будет разрушена, а золото, серебро и цифровые активы резко подорожают.

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