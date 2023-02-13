Бегите и хватайте: россиянам рассказали о рухнувшей стоимости аренды в Москве

«Аренда в Москве массово подешевела, даже в домах бизнес-класса», — пояснил Бендриков.

Он отметил, что в некоторых ЖК студии размером 30 квадратных метров сдавались еще недавно за 70-75 тысяч рублей. А вот теперь сдать их сложно даже за 65 тысяч, чуть проще за 55. По словам эксперта, однушки, которые являются самыми ходовыми, тоже подешевели. Если раньше их сдавали за 35 тысяч, теперь сдают за 29.

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Примечательно, что спрос на квартиры не уменьшился. Такое резкое падение цен связано с тем, что резко выросло количество предложений. А также многие владельцы недвижимости пришли к выводу, что сдавать жилье гораздо выгоднее, чем его продавать, пишет Lenta.ru.