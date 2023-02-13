Такого не было почти год: рубль рухнул на торгах, обновив апрельские минимумы – страшно за будущее

В этот понедельник, 13 февраля, рубль на биржевых торгах вновь резко подешевел. Национальная валюта обновила свой минимум с апреля прошлого года. Таких показателей рубль не демонстрировал с весны 2022 года.

Падение происходит на фоне снижения притока валютной выручки в страну.

По данным Московской биржи, курс доллара на 16:22 московского времени повышался на 24 копейки, до 73,63 рубля, евро — тоже на 24 копейки, до 78,69 рубля.

Курс юаня прибавлял 3 копейки до 10,78 рубля, а объем торгов им составлял 52,4 миллиарда рублей против 28,9 миллиарда по евро и 55,3 миллиарда по доллару.