Такого не было почти год: рубль рухнул на торгах, обновив апрельские минимумы – страшно за будущее

В этот понедельник, 13 февраля, рубль на биржевых торгах вновь резко подешевел. Национальная валюта обновила свой минимум с апреля прошлого года. Таких показателей рубль не демонстрировал с весны 2022 года.
Падение происходит на фоне снижения притока валютной выручки в страну.
По данным Московской биржи, курс доллара на 16:22 московского времени повышался на 24 копейки, до 73,63 рубля, евро — тоже на 24 копейки, до 78,69 рубля.
Курс юаня прибавлял 3 копейки до 10,78 рубля, а объем торгов им составлял 52,4 миллиарда рублей против 28,9 миллиарда по евро и 55,3 миллиарда по доллару.
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«С начала февраля давление на рубль лишь усилилось. Ситуация, по всей видимости, сопоставима с декабрем, и снижение российской валюты во многом обусловлено сокращением притока валютной выручки в РФ из-за внешних ограничений на российский экспорт», — прокомментировал Юрий Кравченко из компании «Велес капитал».
По материалам 1prime.ru.