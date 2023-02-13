Запасаться всем и срочно! Как Россия готовится к дефициту духов — пиковый спрос в феврале и марте

Впереди праздники — 23 февраля и 8 Марта. Эксперты отмечают, что именно в это время в России резко возрастает спрос на парфюм. Духи, как известно, один из самых популярных подарков и для женщин, и для мужчин.

Парфюмерный рынок, как правило, заранее готовится к пиковому спросу. Эксперты обещают, что дефицита духов в России нет и не будет.