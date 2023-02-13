Запасаться всем и срочно! Как Россия готовится к дефициту духов — пиковый спрос в феврале и марте

Впереди праздники — 23 февраля и 8 Марта. Эксперты отмечают, что именно в это время в России резко возрастает спрос на парфюм. Духи, как известно, один из самых популярных подарков и для женщин, и для мужчин.
Парфюмерный рынок, как правило, заранее готовится к пиковому спросу. Эксперты обещают, что дефицита духов в России нет и не будет.
«В этом году мы видим, что сформированы более значительные запасы. Во многом это обусловлено успешной перенастройкой логистических цепочек», — рассказал руководитель товарной группы «Духи» Центра развития перспективных технологий Кирилл Волков.
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56,5% продаваемых в России духов — это продукция отечественного производства, а 43,5% — импортного. Среди парфюма иностранного производства наибольшую долю на российском рынке занимают духи из Франции — 36,5%, на второй строчке Испания — 16%. Замыкает топ-3 Турция — 13,2%.
По материалам 1prime.ru