От этих цифр хватаются за сердце: рубль рухнул на торгах 13 февраля — прогнозы оправдались

Московская биржа опубликовала актуальный курс валют. В этот понедельник, 13 февраля, рубль продолжил свое падение.
От таких цифр многие схватились за сердце. Прогнозы аналитиков о том, что национальная валюта будет ослабевать, оправдываются каждый день.
Доллар на торгах 13 февраля повысился на 19 копеек — до 73,58 рубля. Евро укрепился более чем на рубль, поднявшись до 78,68 рубля. Китайский юань снизился на 2 копейки — до 10,73 рубля.
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Напомним, финансовые аналитики прогнозируют, что во втором полугодии рубль станет еще дешевле. Он будет торговаться в районе 80 за доллар.
По материалам vnimanie.prо