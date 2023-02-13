Самые модные женские духи, от которых мужчины сходят с ума

Эксперты уверены, что женские духи способны повлиять на эмоциональное состояние мужчины. Если грамотно подобрать аромат, то противоположный пол можно влюбить в себя и вообще свести с ума.

Самыми топовыми в 2023 году стали Flora Gorgeous Gardenia от Gucci. По мнению парфюмеров, цветочный аромат в сочетании со сладким вкусом положительно сказывается на отношениях мужчины и женщины.

Также притягивают внимание Narcisse от Fragonard. Сочетание египетского жасмина и турецкой розы поражеют противоположный пол.

Эксперты также отметили Santorini Sunrise от Escada. Это легкие духи с приятной композицией из мандаринового сорбета, жасмина и розового перца.

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