Закупите впрок, к праздникам будет взлет цен: в России подорожали духи

Эксперты отмечают, что в России выросли цены на парфюм. Причем, довольно заметно. По сравнению с прошлым годом духи подорожали в среднем на 17 процентов.

«По итогам января 2023 года средняя цена на парфюмерию составила 1822 рубля, что на 17% больше, чем по итогам января 2022 года… По состоянию на 1 февраля, в магазинах и на складах сформированы запасы из почти 140 миллионов флаконов. Это на 13,4% больше, чем год назад, когда запасы были на уровне 123,3 миллиона», — сообщил оператор системы маркировки «Честный знак».