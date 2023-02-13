Обрушение будет катастрофическим: что случится с рублем в ближайшее время – хорошего не ждите

Рубль на протяжении последних нескольких недель продолжает неуклонно снижаться в стоимости по отношению к зарубежным валютам — доллару, евро и юаням.
Финансовые эксперты говорят, что эта тенденция сохранится до конца 2023 года. Рубль так и будет дешеветь и обрушаться. Причин у такого поведения национальной валюты несколько.
«Ключевой момент в динамике курса будет определяться тем, как относительно 2022 года сократится экспорт в денежном выражении и, как следствие, приток валютной выручки», — отметил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.
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По мнению Шульгина, во втором полугодии 2023 года рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75-80, нежели в диапазоне 70-75.
По материалам 1prime.ru.