Обрушение будет катастрофическим: что случится с рублем в ближайшее время – хорошего не ждите

Рубль на протяжении последних нескольких недель продолжает неуклонно снижаться в стоимости по отношению к зарубежным валютам — доллару, евро и юаням.

Финансовые эксперты говорят, что эта тенденция сохранится до конца 2023 года. Рубль так и будет дешеветь и обрушаться. Причин у такого поведения национальной валюты несколько.