Совет флориста: как выбрать букет на день святого Валентина

Чтобы угодить девушке букетом, нужно хорошо знать ее характер. Например, сдержанной и строгой даме наверняка понравится классически оформленный букет из цветов темных оттенков – роз или гвоздик. Мягкие черты характера – значит, и цветы необходимо выбирать нежные, воздушные: вроде тюльпанов или пионов, обязательно – светлого цвета.
«Если бюджет уж сильно ограничен, то можно подарить одну розу или несколько штук, но не нужно дарить их в целлофане. Если все же хочется подарить розу, то лучше это делать без упаковки вообще», - советует флорист Ксана Тайлер.
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Еще лучше – дополнить цветы в букете другими декоративными элементами, получится гораздо интереснее.
«Флористы не просто собирают цветочки в кучу, иногда приходится делать каркасы для букетов, делать корзинки и много другое. Из необычного — мне приходилось делать каркас под букет из тыквы, применять перья в композиции и делать сам букет из денежных купюр – приходилось заниматься даже таким», - рассказала Ксана изданию «РИАМО».