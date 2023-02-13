«Преподнесет взрывные сюрпризы»: Глоба рассказал об опасностях с 13 по 19 февраля

Начавшаяся неделя февраля с 13 по 19 числа станет не менее напряженной. Об этом предупредил людей астролог Богдан Глоба, сын Павла и Тамары Глобы.

«Эта неделя, как и прошедшая, преподнесет взрывные сюрпризы. Поэтому будьте собраны как морально, так и физически. Обратите внимание на младших — их проблемы и переживания», — объявил астролог.

Глоба-младший заметил, что именно сейчас следует прилагать усилия по реформации окружающей действительности. Причем, делать это следует своими руками, и не ждать кого-то со стороны. Для этого есть все шансы, важно лишь поймать их.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».