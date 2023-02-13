«Сейчас легче, чем когда-либо»: Василиса Володина 13 февраля объявила важное

Новая неделя февраля обещает быть более успешной в вопросах коммуникации между людьми, чем несколько предыдущих. А все дело в том, что планета Меркурий, наконец, набрала скорость после январской ретроградности. Об этом сообщила астролог Василиса Володина. Она рассказала, чем это обернется для людей, а также подчеркнула важное.

«С сегодняшнего дня наши мысли превращаются в слова максимально точно и быстро. На собеседования зовут с первых откликов, и каждая из сторон находит то, что ищет.

Кроме того, освоить инструкции, встроиться в новый коллектив, подхватить рабочие задачи и сразу проявиться себя сейчас легче, чем когда-либо. Ловите момент! Работодатели — ищите таланты, соискатели — заявляйте о себе», - посоветовала Володина.