«Используйте силу собственной личности»: Глоба дал совет на 14 февраля

Наступившая неделя в деловых вопросах принесет успех, если опираться на коллектив, а не действовать в одиночку. Хотя и значение отдельных личностей преуменьшать не стоит. Астролог Богдан Глоба рассказал, чего ждать 14 февраля людям.

«Вторник хорош для договоров и переговоров, мозговых штурмов и презентации собственных проектов. Используйте силу собственной личности и не забывайте блеснуть харизмой!» - посоветовал астролог.

Вся неделя будет полна сюрпризов. Велика вероятность поймать свой шанс, и действовать надо самому, а не надеяться на кого-то со стороны.

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