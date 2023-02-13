«Локальный пик»: какой шок доллар преподнесет уже в конце зимы

В свете падения курса отечественной валюты экономисты стараются отыскать оптимизм для новых прогнозов. Но его не предвидится, по крайней мере, в ближайшие пару недель. С учетом 4%-ного удешевления рубля к доллару за последние четыре недели эксперты видят, что тренд этот долгий, и ближайший шок рынок может испытать уже в конце зимы.

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Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», считает, что падение рубля будет довольно значительным.

«Мы по-прежнему не исключаем, что российская валюта в ближайшее время может продолжить падение до 75–76 за доллар, но в этом диапазоне, если таковой, действительно, в ближайшее время будет проверен на прочность, курс USD/RUB, скорее всего, сформирует локальный пик», - высказался финансист сайту Profinance.