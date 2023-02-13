На грани закрытия: популярный у россиян курорт рискует обанкротиться

Популярный у русских отдыхающих курорт в Европе рискует обанкротиться. Речь идет о чешском легендарном городе Карловы Вары, куда со времен Петра Первого не зарастала народная тропа. Сюда соотечественники ехали в местные здравницы, за оздоровлением и процедурами.

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Но 2022 год прервал турпоток из России – въезд россиянам Чехия запретила совсем, попасть в страну нельзя ни напрямую, ни через другие страны. И это нанесло серьезный ущерб санаторной индустрии – Каровы Вары держатся как раз на туризме, и мэр города бьет тревогу.

«Если мы не найдем новую курортную клиентуру, СПА-индустрия как таковая полностью умрет, - с грустью признает Андреа Пфеффер Феркловой.

Причем, что парадоксально, туристы есть в городе - их немало. Только это не любители многонедельного оздоровления, а заглянувшие на пару дней европейцы. Россияне же не остались без любимого вида отдыха и быстро переориентировались на внутренние курорты. Например, бешеным спросом пользуются услуги санаториев Белокурихи на Алтае.

По материалам сайта KP.RU