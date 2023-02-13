«Это переломное время»: Глоба сделал срочное заявление про середину февраля

Третья неделя февраля с 13 по 19 числа будет ознаменована особенным периодом, про который рассказал астролог Богдан Глоба. Сын Тамары и Павла Глобы дал астропрогноз, в котором объяснил, что в середине месяца состоится праздник Сретения, который в народе именуется Громницей. И время это особое.

«В этот день Зима встречается с Весной, и пробуждаются энергии жизни. Словно в застывшую от холода воду вливается поток теплого ручья. Просыпаются чувства, жизнь и надежды на будущее», - пояснил смысл дня Глоба-младший.

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Состоится оно 15 февраля, и людям стоит внимательнее отнестись к этому событию. Поскольку оно напрямую влияет на жизнь.