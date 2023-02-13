«Идти и делать»: Василиса Володина раскрыла, что произойдет с людьми в конце недели

Известный российский астролог Василиса Володина дала астропрогноз на новую неделю февраля – с 13 по 19 число. Эта семидневка будет наполнена атмосферой достижений, и в творчестве людей ждет успех. А в воскресенье, 19 февраля, каждый человек ощутит прилив сил и желание творить.

«В воскресенье Солнце переходит в Рыбы, привнося в тему служения созидательный импульс. Если предыдущие дни помогают смысл нащупать, то теперь рождается желание идти и делать, отдаваясь целиком обретенным ценностям», - написала в Telegram Володина.

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