«Население избавляться от валюты не спешит»: вот какая судьба ждет рубль в скором времени – финансист

Взлет доллара за последнюю неделю февраля стал довольно серьезным испытанием для рубля – впервые с апреля 2022 года «американец» перемахнул за 73 рубля. Отечественная валюта подешевела на 4%. Но это не предел, поскольку финансисты предрекают российским деньгам дальнейшее падение.

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В частности, директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой дал прогноз на ближайшую перспективу рубля и назвал реальным его ослабление на 5–9% с текущих уровней. Таким образом, курс доллара составит к концу года 72–75 рублей.