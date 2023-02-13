«Надо быть осторожнее»: Глоба на 13 февраля предупредил людей о важном

Новая неделя февраля стартует с 13 числа. Этот день окажется благоприятным для обучения, но опасным в плане дорожного движения. Об этом предупредил людей астролог Богдан Глоба. Он дал свой прогноз на 13 февраля.

«Понедельник позитивен для творчества и обучения, но в дорогах надо быть осторожнее. Не удивляйтесь сюрпризам технического характера и внезапно объявившимся скандальным личностям», - предупредил астролог.

Сын Тамары и Павла Глобы отметил, что вся неделя в целом окажется довольно интересной, но не лишенной «взрывных сюрпризов», Самым примечательным событием семидневки станет Сретение, когда зима встречается с весной и пробуждается энергия жизни.

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