В ближайшее время станет еще хуже: рубль обрушится на торгах - названа шокирующая цифра

Эксперт «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин утверждает, что для первых месяцев года это вполне закономерный процесс. Именно в это время население конвертирует сбережения в разные валюты и перемещает их на счета иностранных банков.

«Мы по-прежнему не исключаем, что российская валюта в ближайшее время может продолжить падение до 76 за доллар, но это будет пик», - уверен Михаил Шульгин.

По материалам vnimanie.pro.