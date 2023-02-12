В ближайшее время станет еще хуже: рубль обрушится на торгах - названа шокирующая цифра

Аналитики рассказали, чего ждать от рубля в ближайшие пару недель. Спойлер - национальная валюта продолжит обесцениваться, поскольку еще не исчерпал потенциал падения.
По прогнозам, к концу февраля за доллар придется отдавать уже порядка 76 рублей, за евро - и того больше.
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Эксперт «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин утверждает, что для первых месяцев года это вполне закономерный процесс. Именно в это время население конвертирует сбережения в разные валюты и перемещает их на счета иностранных банков.
«Мы по-прежнему не исключаем, что российская валюта в ближайшее время может продолжить падение до 76 за доллар, но это будет пик», - уверен Михаил Шульгин.
По материалам vnimanie.pro.