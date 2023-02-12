Смогут позволить себе только очень богатые: эксперты предупредили россиян о резком подорожании мяса

Куски свинины на тарелке

Куски свинины на тарелке. Фото: Global Look Press

Экономисты ожидают, что люди начнут массово отказываться от покупок дорогостоящего мяса и перейдут на курицу.

Экономисты предупредили россиян о возможном резком подорожании цен на мясо, которое произойдет на фоне мирового экономического кризиса.

По словам экспертов, цены будут такими, что позволить себе покупать мясо смогут только люди с высоким уровнем дохода.

Экономист Галина Сорокина призвала россиян готовиться к тому, что в скором времени им придется перейти на куриное мясо. Не исключено, что некоторые вообще предпочтут постную пищу, перейдут на каши и макароны.

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Ожидается, что подорожает не только популярные у большей части населения свинина и говядина. В рост пойдут цены на индейку и кролика, которые и так недешевы.

По материалам «ФедералПресс».

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