Смогут позволить себе только очень богатые: эксперты предупредили россиян о резком подорожании мяса

Экономисты предупредили россиян о возможном резком подорожании цен на мясо, которое произойдет на фоне мирового экономического кризиса.

По словам экспертов, цены будут такими, что позволить себе покупать мясо смогут только люди с высоким уровнем дохода.

Экономист Галина Сорокина призвала россиян готовиться к тому, что в скором времени им придется перейти на куриное мясо. Не исключено, что некоторые вообще предпочтут постную пищу, перейдут на каши и макароны.

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