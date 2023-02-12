Денег больше не будет: россиянок лишат материнского капитала – депутаты Госдумы выступили с инициативой

Молодая женщина с ребенком

Молодая женщина с ребенком. Фото: Global Look Press

Депутат Виталий Милонов выступил с неоднозначным заявлением.

Депутаты Государственной Думы в последнее время периодически выдвигают инициативы, касающиеся людей, покинувших Россию на фоне событий в мире.

Лишение россиянок материнского капитала за рождение детей - в их числе. Депутат Виталий Милонов призвал не давать положенные по закону суммы женщинам, которые родили своих наследников за пределами России.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Депутат заявил, что выплату надо заслужить. Виталий Милонов обвинил женщин  в любви к «халяве» и напомнил, что таких программ поддержки родителей, как в России, нет нигде в мире.

«Если она едет и платит деньги за роды в Аргентине, пусть Аргентина о ней заботится», — высказался Виталий Милонов.

По материалам «Говорит Москва».

Читайте также