Денег больше не будет: россиянок лишат материнского капитала – депутаты Госдумы выступили с инициативой

Депутаты Государственной Думы в последнее время периодически выдвигают инициативы, касающиеся людей, покинувших Россию на фоне событий в мире.
Лишение россиянок материнского капитала за рождение детей - в их числе. Депутат Виталий Милонов призвал не давать положенные по закону суммы женщинам, которые родили своих наследников за пределами России.
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Депутат заявил, что выплату надо заслужить. Виталий Милонов обвинил женщин в любви к «халяве» и напомнил, что таких программ поддержки родителей, как в России, нет нигде в мире.
«Если она едет и платит деньги за роды в Аргентине, пусть Аргентина о ней заботится», — высказался Виталий Милонов.
По материалам «Говорит Москва».