Деньги буквально летят к ним в руки: эти родинки и метки на теле выдают богачей и любимчиков фортуны — проверяем себя

Родинки и метки на теле могут быть не только особенностью кожи, но и указывать на прирожденных любимчиков фортуны.

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Например, везунчиков выдают родинка на макушке — как правило, она сулит владельцу успех в карьере; длинные мочки с хорошо очерченной формой и близкое расположение ушей к черепу на уровне чуть выше бровей.

Богачей легко распознать по рукам. Согласно народным приметам, квадратные и крупные ладони встречаются именно у баловней судьбы.

Еще одна метка, выдающая человека с мощной денежной аурой, это треугольники из линий на ладони. Их еще называют «денежными». У обладателей таких фигур, как правило, нет проблем с финансами — деньги легко и просто приходят в их жизнь, пишет LIFE.