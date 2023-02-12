Такого никто не ожидал! Wildberries внаглую опустошает карты россиян — как сберечь кровные

Вопиющие ситуации произошли с клиентами Wildberries: маркетплейс без уведомления списал деньги с банковских карт, которые уже были удалены из личного кабинета.

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Как ни странно, но к интернет-платформе не подкопаешься. При оформлении заказа клиент автоматически принимает правила Wildberries, и списание средств с отвязанных карт при имеющейся задолженности — одно из них.

В Правилах сказано, что компания «имеет право произвести необходимые действия, направленные на исполнение покупателем оплаты заказа без дополнительного уведомления, по имеющимся платежным данным, включая ранее использовавшиеся Покупателем платежные данные, но удаленные им к моменту образования задолженности по оплате товара или услуги».

Чтобы не попасться на хитрые уловки маркетплейса нужно немного заморочиться: оформить запрос на отзыв согласия на обработку персональных данных и отправить его через электронную почту, уточняет Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая Барыня».