Озвучен шокирующий курс доллара, который разбил все надежды: россияне столпились в банках

Сейчас доллар стремительно ползет вверх, удивляя цифрами и темпами. Ведь совсем недавно американской валюте прочили скорую смерть. Но не тут-то было!

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Оказалось, что 73 рубля на торгах Мосбижи – далеко не последняя шокирующая цифра, которую предстоит услышать россиянам. Дальше будет только хуже. Или лучше – все зависит от того, в какой валюте вы решили хранить свои сбережения. Те, кто прикупили заранее доллары, сейчас, безусловно, рады такому положению дел.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что американская валюта вполне может достигнуть 78 рублей. По мнению эксперта, основным фактором, который повлиял на ослабление рубля, стало сообщение Минфина о дефицитном состоянии бюджета.

Источник: konkurent.ru