Бомбически вкусно! Всего один ингредиент превратит яичницу в кулинарный шедевр — готовить по-другому уже не захочется

Даже такое простое утреннее блюдо как яичница можно приготовить так, что за уши не оттащишь. Для этого не обязательно быть гуру готовки, нужен всего-то один ингредиент и пять минут времени.

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Берем пять яиц, две луковицы, 30 мл растительного масла, черный перец, соль по вкусу, и тот самый секретный ингредиент, благодаря которому яичница станет настоящим кулинарным шедевром, — соевый соус, 50 мл будет достаточно.

Как готовить:

1. Лук нарезаем и обжариваем до золотистости, вливаем соевый соус и тушим минут 5-7.

2. В другую сковороду разбиваем яйца и жарим, помешивая.

3. Получившиеся массы смешиваем, добавляем перец, соль и наслаждаемся божественным вкусом!

По материалам портала russianfood.com