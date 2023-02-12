Бомбически вкусно! Всего один ингредиент превратит яичницу в кулинарный шедевр — готовить по-другому уже не захочется

Бомбически вкусно! Всего один ингредиент превратит яичницу в кулинарный шедевр — готовить по-другому уже не захочется

Фото: Anatoly Prososov/Russian Look

Кулинары советуют обязательно попробовать рецепт.

Даже такое простое утреннее блюдо как яичница можно приготовить так, что за уши не оттащишь. Для этого не обязательно быть гуру готовки, нужен всего-то один ингредиент и пять минут времени.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Берем пять яиц, две луковицы, 30 мл растительного масла, черный перец, соль по вкусу, и тот самый секретный ингредиент, благодаря которому яичница станет настоящим кулинарным шедевром, — соевый соус, 50 мл будет достаточно.

Как готовить:

1. Лук нарезаем и обжариваем до золотистости, вливаем соевый соус и тушим минут 5-7.

2. В другую сковороду разбиваем яйца и жарим, помешивая.

3. Получившиеся массы смешиваем, добавляем перец, соль и наслаждаемся божественным вкусом!

По материалам портала russianfood.com

Читайте также