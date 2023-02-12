Женщины с этими именами уничтожают своих мужчин: давят, пилят, лезут под кожу

Есть женщины, которым сама судьба предрекла доминирование над своими избранниками. Первое время в браке или во время встреч они могут не проявлять свой твердый характер, но рано или поздно он прорвется.

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Особенно сильно это видно в зрелом возрасте, когда они превращаются в полновластных хозяек дома и получают определенную власть в доме.

Екатерины отличаются царственным характером. Они не могут удержаться от того, чтобы не покомандовать своим мужем, ведь эти дамы уверены, что всегда знают, как нужно поступать.

Дианы внешне нежны и женственны, но на самом деле хитры, как лисы. В конце концов они начнут манипулировать и лезть под кожу.

Регина – скрытый тиран, который при слабом муже может проявиться и выйти наружу во всей красе. Если мужчина сильный, они просто будут тихо пилить его всю жизнь.