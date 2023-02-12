Доллар обречен на падение! Скачок ничего не значит – ситуация одним на руку

Последние торги 10 февраля на Мосбирже шокировали многих – доллар перевалил за 73 рубля впервые за долгое время и торговался за 73,39 рубля.

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Этот факт сильно насторожил людей, которые хранят свои сбережения в этой валюте. Конечно, им такие цифры на руку, но при одном условии – если успеют продать по выгодной цене.

Вместе с тем, есть эксперты, которые предрекают такое положение дел недолгим. Вскоре, убеждены они, доллар начнет падать.

Финансовый эксперт «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин заметил, что перед приближением налогового периода рубль обычно укрепляется. Это произойдет и сейчас, в итоге доллар упадет до 70-71 рубля.

Источник: rsute.ru.