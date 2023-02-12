Россиянам предложили 12 идей для путешествий по стране на каждый месяц года

Цифровой туристический сервис Russpass представил календарь путешествий по регионам России на каждый месяц - с учетом особенностей местности и интересных событий.
Так, в феврале эксперты рекомендуют отправиться в Тюменскую область с ее термальными источниками и устроить себе «спа по-сибирски» — с купанием в кедровой бочке и чаепитием. А затем прогуляться по Тобольску. В марте можно поехать в Ставропольский край и познакомиться с курортами Кавказских Минеральных Вод.
В апреле заезжайте в Ростовскую область на фестиваль «Воспетая степь». В Манычскую долину съедутся поклонники экотуризма, чтобы полюбоваться красотой донской природы и дикими лошадьми. Поклонникам городского туризма подойдет пеший маршрут по Ростову-на-Дону.
А в мае во всей красе предстанет Башкирия. Здесь можно будет покататься на лошадях по цветущим лугам, съездить на водопады или погулять по национальному парку. Не стоит упускать и возможность посетить столицу региона Уфу.
Летом будет интересно съездить в Татарстан. В июне в республике ежегодно отмечают праздник Сабантуй. Ну а Казань в последние годы вообще стала центром притяжения туристов.
В начале июля путешественникам стоит погулять во время белых ночей в Санкт-Петербурге. А в августе съездить в Екатеринбург на 300-летие города.
В сентябре стоит рвануть на бархатный сезон в Краснодарский край, продегустировать местные вина. А в октябре насладиться золотой осенью на Урале – в парках «Таганай», «Зюраткуль» и возле озера Тургояк в Челябинской области.
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В ноябре туристам предлагают съездить в «столицу закатов» - Нижний Новгород, отметить там День народного единства. А почувствовать приближение Нового года в декабре советуют в Суздале Владимирской области, с его аутентичными церквями и избами.
Январь 2024-го лучше провести в Москве, любуясь гирляндами и катаясь на коньках на ВДНХ. Подробнее - на сайте Russpass.