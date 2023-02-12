Россиянам предложили 12 идей для путешествий по стране на каждый месяц года

Цифровой туристический сервис Russpass представил календарь путешествий по регионам России на каждый месяц - с учетом особенностей местности и интересных событий.

Так, в феврале эксперты рекомендуют отправиться в Тюменскую область с ее термальными источниками и устроить себе «спа по-сибирски» — с купанием в кедровой бочке и чаепитием. А затем прогуляться по Тобольску. В марте можно поехать в Ставропольский край и познакомиться с курортами Кавказских Минеральных Вод.

В апреле заезжайте в Ростовскую область на фестиваль «Воспетая степь». В Манычскую долину съедутся поклонники экотуризма, чтобы полюбоваться красотой донской природы и дикими лошадьми. Поклонникам городского туризма подойдет пеший маршрут по Ростову-на-Дону.

А в мае во всей красе предстанет Башкирия. Здесь можно будет покататься на лошадях по цветущим лугам, съездить на водопады или погулять по национальному парку. Не стоит упускать и возможность посетить столицу региона Уфу.