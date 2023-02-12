Курорт Карловы Вары столкнулся с угрозой закрытия из-за отсутствия туристов из России

Знаменитый чешский курорт Карловы Вары переживает не лучшие времена. Когда туристы из России перестали активно приезжать в этот горный уголок, его спа-индустрия оказалась под угрозой полного краха. Об этом рассказала мэр города Андреа Пфеффер-Ферклова.

«Я бы не связывала это только с отъездом россиян, но с оттоком спа-клиентов. Если мы не найдем новых, то спа-индустрия как таковая полностью умрет. Были отели, которые на сто процентов зависели от клиентов, приезжающих к ним на лечение», - цитирует градоначальницу чешский портал Aktualne.

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В статье отмечается, что туристы из Западной Европы хоть и посещают курорт, но тратятся они мало, в итоге отели и магазины терпят убытки. И куда же это, интересно, пропали щедрые русские?

По материалам ТАСС.