Это добьет россиян, которые продали свои доллары: валюта устремится вверх опять – цифра

Курс доллара на торгах Мосбиржи в последние дни не радовал многих. Американская валюта стремительно доросла до цифры в 73 рубля, побив прошлогодние весенние рекорды.

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Такой прыти было сложно ожидать от денег, которым пророчили полнейшее обесценивание и гибель.

Россияне, которые сбыли свои доллары ранее, сейчас, конечно расстроены. Однако их печаль усилится еще больше, когда они узнают, что 73 рубля – еще не потолок для американской валюты.

Эксперт банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев считает, что доллар способен достичь и 74 рублей за доллар.

Источник: primpress.ru.